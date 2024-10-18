K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 17: Das rachsüchtige Model
21 Min.Folge vom 18.10.2024Ab 12
Die Mutter von Alexandra Rietz wird in einem Café von einem smarten Modelagenten angesprochen. Gegen den Mann liegt eine Anzeige wegen sexueller Nötigung vor. Obwohl die Kommissarin ihre Mutter ausdrücklich vor dem Modelagenten warnt, kann sie ein heimliches Treffen der beiden nicht verhindern. Und tatsächlich: Während des Fototermins verschwindet die Mutter von Alexandra Rietz ...
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1