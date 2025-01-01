Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der sexbesessene Psychopath

SAT.1Staffel 5Folge 3
Der sexbesessene Psychopath

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 3: Der sexbesessene Psychopath

21 Min.Ab 12

Die Mitbewohnerin von Gerrit Grass wird von einem perversen Stalker verfolgt. Als er sich der Sache annimmt, gerät er selbst ins Visier des eifersüchtigen Psychopathen. Wenig später verschwindet der Kommissar spurlos. Seinen Kollegen gelingt es, die Identität des Verdächtigen zu ermitteln. Doch für den Zeitpunkt der Tat hat er ein wasserdichtes Alibi ...

