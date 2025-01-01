Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Nasebands letzte Zigarette

SAT.1Staffel 5Folge 15
Horrornachricht für Michael Naseband: Der Kommissar ist schwer an Lungenkrebs erkrankt und hat nur noch drei Monate zu leben. Bevor er seinen Kollegen vom K11 die schreckliche Wahrheit sagen kann, werden die Kommissare zu einer Geiselnahme in einem Hotel gerufen. Die Situation am Tatort eskaliert. Die Gangster erschießen den Koch, und im Keller des Hotels tickt eine Bombe.

