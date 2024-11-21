Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der süße Duft des Todes

SAT.1Staffel 5Folge 152vom 21.11.2024
Der süße Duft des Todes

Der süße Duft des TodesJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 152: Der süße Duft des Todes

22 Min.Folge vom 21.11.2024Ab 12

Eine junge Frau liegt tot in einem Park. Ihren Verletzungen nach zu urteilen wurde sie überfahren, doch am Tatort gibt es keinerlei Reifenspuren. Kurz vor ihrem Tod war sie in einem Yoga-Kurs, von dort verläuft sich die Spur. Dann der nächste Leichenfund im Park. Opfer diesmal: Ein junger Mann, bekannt als Drogenkurier. In seiner Tasche werden 10.000 Euro in bar gefunden!

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen