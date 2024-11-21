Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Jagd auf einen Frauenmörder

SAT.1Staffel 5Folge 153vom 21.11.2024
Jagd auf einen Frauenmörder

Jagd auf einen FrauenmörderJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 153: Jagd auf einen Frauenmörder

21 Min.Folge vom 21.11.2024Ab 6

Eine Prostituierte und eine Bardame eines Bordells sind spurlos verschwunden. Kommissarin Rietz ermittelt undercover. Der schmierige Zuhälter der vermissten Frauen gerät unter Verdacht. Hat er die beiden verkauft? Noch bevor die Kommissare dieser Spur nachgehen können, stürmt ein maskierter Mann in das Bordell und schießt wild um sich. Eine Prostituierte stirbt, der Bordell-Chef wird verletzt ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 11 Staffeln und Folgen