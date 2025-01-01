Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Das verräterische Tattoo

SAT.1Staffel 5Folge 154
Das verräterische Tattoo

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 154: Das verräterische Tattoo

22 Min.Ab 12

Eine junge Gymnasiastin wird nachts auf einem Spielplatz kaltblütig erstochen. Wenige Tage zuvor konnte eine Mitschülerin dort nur knapp einem Vergewaltiger entkommen. Alles deutet auf einen Serientäter. Dann die Überraschung: Unter den Fingernägeln der Toten werden weibliche DNA-Spuren gefunden.

