K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 159: Verkehrsunfall nach Plan
22 Min.Ab 12
Eine junge Frau wird in einen ungewöhnlichen Verkehrsunfall verwickelt: Unbekannte Täter werfen einen Kanaldeckel von einer Brücke auf ihr fahrendes Auto. Die Kommissare gehen zunächst von einem unüberlegten Jugendstreich aus. Doch schnell ist klar, dass es im privaten Umfeld des Opfers diverse Spannungen gibt ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1