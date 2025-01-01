Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Die Tote auf dem Dachboden

SAT.1Staffel 5Folge 163
Die Tote auf dem Dachboden

Die Tote auf dem DachbodenJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 163: Die Tote auf dem Dachboden

22 Min.Ab 12

Eine Familie macht eine grausame Entdeckung: Auf ihrem Dachboden hat sich eine junge Frau erhängt. Angeblich kennt keiner der Familienmitglieder die Tote. Der Obduktionsbericht enthüllt, dass das Opfer keinen Selbstmord begangen hat. Die Tote wurde mit einem Kissen aus dem Haushalt der Familie erstickt. Wer war die junge Frau?

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

