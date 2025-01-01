K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 163: Die Tote auf dem Dachboden
22 Min.Ab 12
Eine Familie macht eine grausame Entdeckung: Auf ihrem Dachboden hat sich eine junge Frau erhängt. Angeblich kennt keiner der Familienmitglieder die Tote. Der Obduktionsbericht enthüllt, dass das Opfer keinen Selbstmord begangen hat. Die Tote wurde mit einem Kissen aus dem Haushalt der Familie erstickt. Wer war die junge Frau?
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12
Copyrights:© SAT.1