K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 167: Im falschen Film
22 Min.Folge vom 25.11.2024Ab 12
Zwei Einbrecher haben in einer Villa einen Polizisten angeschossen. Die Täter können fliehen und entführen die Tochter des Hauses. Nach einer rasanten Verfolgungsfahrt verschanzen sich die Flüchtigen in einem Kino und nehmen sechs weitere Geiseln. Als die Situation im Kino zu eskalieren droht, lässt sich Kommissarin Rietz gegen eine todkranke Geisel austauschen.
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
