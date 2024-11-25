Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 167vom 25.11.2024
22 Min.Folge vom 25.11.2024Ab 12

Zwei Einbrecher haben in einer Villa einen Polizisten angeschossen. Die Täter können fliehen und entführen die Tochter des Hauses. Nach einer rasanten Verfolgungsfahrt verschanzen sich die Flüchtigen in einem Kino und nehmen sechs weitere Geiseln. Als die Situation im Kino zu eskalieren droht, lässt sich Kommissarin Rietz gegen eine todkranke Geisel austauschen.

SAT.1
