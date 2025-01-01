K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 170: Der Feind hört mit
21 Min.Ab 12
Ein Bankräuber bricht aus dem Gefängnis aus. Seine Ex-Freundin kooperiert mit den Kommissaren und versorgt sie mit wertvollen Hinweisen. Aber jeder Versuch, den Flüchtigen zu fassen, scheitert - der Kriminelle ist ihnen immer einen Schritt voraus. Steckt seine Ex-Freundin mit ihm unter einer Decke und informiert ihn über die Ermittlungsschritte?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1