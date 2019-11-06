Lagerarbeiter NasebandJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 186: Lagerarbeiter Naseband
21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Michael Naseband ermittelt undercover in einer Fabrik, die ein Umschlagplatz für Drogenschmuggel sein soll. Als er Kartons mit doppeltem Boden findet, schlagen die Kommissare zu. Doch die groß angelegte Durchsuchungsaktion verläuft ohne Erfolg. Auch die Aussage eines Fabrik-Mitarbeiters reicht nicht aus, um den Drogenhandel nachzuweisen. Rechte: Sat.1
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K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 5-8, Season 10: Sat.1