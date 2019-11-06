Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Lagerarbeiter Naseband

SAT.1Staffel 5Folge 186vom 06.11.2019
Lagerarbeiter Naseband

Lagerarbeiter NasebandJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 186: Lagerarbeiter Naseband

21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Michael Naseband ermittelt undercover in einer Fabrik, die ein Umschlagplatz für Drogenschmuggel sein soll. Als er Kartons mit doppeltem Boden findet, schlagen die Kommissare zu. Doch die groß angelegte Durchsuchungsaktion verläuft ohne Erfolg. Auch die Aussage eines Fabrik-Mitarbeiters reicht nicht aus, um den Drogenhandel nachzuweisen. Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 5

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 11 Staffeln und Folgen