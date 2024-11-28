Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Verliebt, verlobt, verlogen

SAT.1Staffel 5Folge 189vom 28.11.2024
Verliebt, verlobt, verlogen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 189: Verliebt, verlobt, verlogen

22 Min.Folge vom 28.11.2024Ab 12

Ein reicher Verleger ertappt einen Einbrecher auf frischer Tat und erschießt ihn. Der Hausbesitzer beruft sich auf Notwehr, doch das Opfer wurde in den Rücken getroffen. Außerdem scheinen die beiden Männer zur Tatzeit verabredet gewesen zu sein. Die Ermittlungen ergeben: Der Tote war ein homosexueller Stricher!

