Verliebt, verlobt, verlogenJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 189: Verliebt, verlobt, verlogen
22 Min.Folge vom 28.11.2024Ab 12
Ein reicher Verleger ertappt einen Einbrecher auf frischer Tat und erschießt ihn. Der Hausbesitzer beruft sich auf Notwehr, doch das Opfer wurde in den Rücken getroffen. Außerdem scheinen die beiden Männer zur Tatzeit verabredet gewesen zu sein. Die Ermittlungen ergeben: Der Tote war ein homosexueller Stricher!
K 11 - Kommissare im Einsatz
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1