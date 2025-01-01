Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Todeskampf am Berggipfel

SAT.1Staffel 5Folge 39
Todeskampf am Berggipfel

Folge 39: Todeskampf am Berggipfel

20 Min.Ab 12

Alexandra Rietz ermittelt in Österreich gegen einen brutalen Serienvergewaltiger. Der Täter betäubt die Kommissarin mit Chloroform und vergräbt sie in einem Schneeloch. Ihre Kollegen Naseband und Grass können mit Hilfe der örtlichen Polizei den Vergewaltiger stellen - doch von Alexandra Rietz fehlt jede Spur ...

