K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 39: Todeskampf am Berggipfel
20 Min.Ab 12
Alexandra Rietz ermittelt in Österreich gegen einen brutalen Serienvergewaltiger. Der Täter betäubt die Kommissarin mit Chloroform und vergräbt sie in einem Schneeloch. Ihre Kollegen Naseband und Grass können mit Hilfe der örtlichen Polizei den Vergewaltiger stellen - doch von Alexandra Rietz fehlt jede Spur ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
