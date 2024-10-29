K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 59: Prügel in der Ehe
21 Min.Folge vom 29.10.2024Ab 12
Die Kommissare greifen auf der Straße einen verstörten Mann auf. Er behauptet, von seiner Frau mit einem Spaten niedergeschlagen worden zu sein. Die Beschuldigte bestreitet die Tat und sagt aus, es sei anders herum gewesen. Laut Spurensicherungsbericht hatte die Frau den Spaten zuletzt in der Hand, also hat sie gelogen. Als die Kommissare sie damit konfrontieren wollen, finden sie ihre Leiche!
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1