K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 62: Tödliche Beerdigung
21 Min.Ab 12
Der Inhaber eines Bestattungsinstituts wird mit einem Hammer brutal erschlagen. Sein größter Feind: der Besitzer des Konkurrenz-Unternehmens. Die beiden hassten sich - nicht nur auf beruflicher Ebene. Doch schon bald rückt die gesamte Familie des toten Bestatters ins Visier der Ermittlungen ...
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1