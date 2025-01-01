K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 67: Tod in der Hochzeitsnacht
21 Min.Ab 12
Eine reiche Bekannte der Familie Naseband bittet den Kommissar um Hilfe. Ihre Tochter will einen hoch verschuldeten Landwirt heiraten. Michael Naseband soll bei der Hochzeit herausfinden, ob der künftige Schwiegersohn es nur auf das Vermögen seiner Braut abgesehen hat. Nach der Trauung kommt es zum Eklat zwischen der Braut, ihrem frisch Angetrauten und ihrem besten Freund ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1