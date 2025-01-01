K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 72: Dem Vater verfallen
21 Min.Ab 12
In einem Antiquitätengeschäft wird ein Einbrecher ermordet aufgefunden. Der Tote ist kurz zuvor aus der Haft entlassen worden. Sein damaliger Komplize gibt zu, bei dem Einbruch dabei gewesen zu sein. Mit dem Mord will er allerdings nichts zu tun haben. Er behauptet, jemand habe sie beim Einbruch überrascht. Tatsächlich befinden sich am Tatort Fingerabdrücke einer dritten Person ...
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1