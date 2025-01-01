Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Dem Vater verfallen

SAT.1Staffel 5Folge 72
Dem Vater verfallen

Dem Vater verfallenJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 72: Dem Vater verfallen

21 Min.Ab 12

In einem Antiquitätengeschäft wird ein Einbrecher ermordet aufgefunden. Der Tote ist kurz zuvor aus der Haft entlassen worden. Sein damaliger Komplize gibt zu, bei dem Einbruch dabei gewesen zu sein. Mit dem Mord will er allerdings nichts zu tun haben. Er behauptet, jemand habe sie beim Einbruch überrascht. Tatsächlich befinden sich am Tatort Fingerabdrücke einer dritten Person ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen