K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 5Folge 78
Folge 78: Verscharrt im Kompost

21 Min.Ab 12

Der Besitzer einer Gärtnerei liegt verscharrt in einem Komposthaufen. Die Kommissare finden heraus, dass er durch seine Spielsucht hoch verschuldet war. Ebenfalls pikant: Seine Frau hat eine Affäre mit einem seiner Angestellten! Wurde der Spielsüchtige das Opfer eines geprellten Gläubigers oder hat ihn der eifersüchtige Nebenbuhler aus dem Weg geräumt?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

SAT.1
