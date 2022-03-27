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K 11 - Kommissare im Einsatz

Drama im Park

SAT.1Staffel 5Folge 94vom 27.03.2022
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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 94: Drama im Park

22 Min.Folge vom 27.03.2022Ab 12

Die Kommissare werden zu einem Spielplatz gerufen. Ein fünfjähriges Mädchen wurde vor den Augen seiner Mutter entführt. Am Tatort finden die Ermittler Kleidung der Kleinen. Eine Augenzeugin bringt die Ermittler auf die Spur des möglichen Täters. Er war zur Tatzeit im Park. Hat er das kleine Mädchen entführt?

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