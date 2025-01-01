Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Dunkle Sexgeheimnisse

SAT.1Staffel 8Folge 1
Dunkle Sexgeheimnisse

Dunkle SexgeheimnisseJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 1: Dunkle Sexgeheimnisse

22 Min.Ab 12

Als ein Familienvater tot zu Hause aufgefunden wird, stehen die Kommissare vor einem Rätsel. Fest steht, dass er vor seinem Ableben Sex mit dem Mörder gehabt haben muss. Seine Geliebte, mit der er einen handfesten Streit hatte, sowie die betrogene Ehefrau, die nach dem Tod ihres Mannes alles geerbt hätte, stehen unter Verdacht. Doch dann die überraschende Wende: Der Tote hatte Sex mit einem Mann. Welches dunkle Geheimnis steckt hinter dem Mord?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen