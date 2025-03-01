Liebesleben einer StripperinJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 7: Liebesleben einer Stripperin
23 Min.Folge vom 01.03.2025Ab 12
Eine Stripperin wird in ihrer Garderobe erstochen. Die Tote hatte ein reges Sexleben, und ihre Affären wurden heimlich gefilmt. Auch der Freund ihrer Chefin zählte zu ihren Liebhabern. Hat ihre Vorgesetzte sie aus Eifersucht ermordet? Als die Tatwaffe in der Wohnung der Chefin gefunden wird, scheint der Fall geklärt. Doch dann die überraschende Wende: Spuren an der Leiche deuten auf einen Mann als Täter ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
