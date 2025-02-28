Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Das Todesurteil

SAT.1Staffel 8Folge 3vom 28.02.2025
Das Todesurteil

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 3: Das Todesurteil

23 Min.Folge vom 28.02.2025Ab 12

Als die Kommissare in einer Galerie einen Mann ermordet auffinden, ermitteln sie in unterschiedliche Richtungen. Der Mann muss noch an einem Gutachten über ein besonders wertvolles Gemälde gearbeitet haben - das sich allerdings als Fälschung entpuppte. Steckt die enttäuschte Besitzerin des Wertstücks hinter dem Mord? Doch dann gerät zunehmend die Ehefrau des Toten unter Verdacht. Denn ihr Mann hatte sie in der Tatnacht mit seiner jungen Assistentin betrogen ...

