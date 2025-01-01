K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 8: Teenager im Sexsumpf
22 Min.Ab 12
Ein Junge stiehlt Gerrit Grass die Geldbörse. Der Kommissar bekommt den Taschendieb zu fassen und staunt nicht schlecht: Sein ganzer Rucksack ist mit Diebesgut gefüllt. Der Vater des Jungen ist ratlos - warum stiehlt sein Sohn? Die Kommissare erfahren, dass der Junge von einem anderen Teenager erpresst wird. Muss der Schüler für ihn stehlen? Diese Spur führt die Ermittler zu einem dunklen Geheimnis der Freundin des Vaters ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1