K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 8Folge 9
Folge 9: Lebenslänglich Liebe

23 Min.Ab 12

Kommissarin Rietz begegnet einem Geist aus der Vergangenheit: Vor zehn Jahren half sie bei der Überführung eines Bankräubers. Nun wird seine Leiche plötzlich an einem Flussufer angespült. Sein damaliger Komplize wurde jedoch nie gefasst. Um den Mörder des Bankräubers dingfest zu machen, müssen Rietz und ihre Kollegen den Fall von damals neu aufrollen. Dabei finden sie heraus, dass es in Wirklichkeit mehr als nur einen Komplizen gab ...

