K 11 - Kommissare im Einsatz

Vampirmord

SAT.1Staffel 8Folge 13
Folge 13: Vampirmord

23 Min.Ab 12

Ein junger Mann ist in seiner Wohnung verblutet. Der Gerichtsmediziner entdeckt an seinem Hals merkwürdige Wunden, die an einen Vampirbiss erinnern. Die Spur führt zu einer Internet-Zeitung, die über den brisanten Fall berichtet, obwohl er strengster Geheimhaltung unterlag. Ließ sich ein Verrückter vom Vampir-Hype mitreißen und hat selbst zugebissen? Oder wurde der junge Mann für eine reißerische Schlagzeile geopfert?

