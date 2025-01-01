Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Liebesspiel

SAT.1Staffel 8Folge 10
Folge 10: Das Liebesspiel

23 Min.Ab 12

Eine junge Frau wird auf einem Hotelparkplatz kaltblütig erschossen. Die Spur führt zu einem Mann, der offenbar eine Affäre mit der Toten hatte. Doch vor seiner Ehefrau bestreitet er vehement, dass er das Opfer kannte. Die Kommissare lassen nicht locker. Schließlich gesteht der Verdächtige den Mord. Aber dann taucht plötzlich ein Alibi auf, der Mann kann den Mord gar nicht begangen haben. Wen will er schützen, und was steckt wirklich hinter dem mysteriösen Mord?

SAT.1
