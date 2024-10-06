Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lauras Tragödie

SAT.1Staffel 8Folge 101vom 06.10.2024
Folge 101: Lauras Tragödie

23 Min.Folge vom 06.10.2024Ab 12

Ein Mädchen wird während einer Schulfete auf der Toilette brutal vergewaltigt. Doch das Mädchen verschweigt den Täter. Nach langem Zureden offenbart sie einer Psychologin: Es war ihr Lehrer. Doch der streitet die Tat vehement ab. Als er verhaftet werden soll, rastet der Lehrer aus und nimmt Geiseln. Können die Kommissare eine blutige Tragödie verhindern?

SAT.1
