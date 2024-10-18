K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 104: Verloren im Puff
22 Min.Folge vom 18.10.2024Ab 12
Eine Ex-Prostituierte und junge Mutter verschwindet nach einem Drogenentzug spurlos. Ihr Freund macht sich große Sorgen. Er glaubt, dass ihr ehemaliger Zuhälter die junge Frau wieder zum Anschaffen zwingt. Doch auch der Freund selbst hat keine weiße Weste: Ein ehemaliger Straftäter, der mit seiner Freundin, einer Ex-Prostituierten und Drogensüchtigen, plötzlich eine heile Familie gründen will? Die Kommissare ermitteln verdeckt und machen eine grausige Entdeckung ...
Weitere Folgen in Staffel 8

Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1