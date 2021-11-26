Die üblichen VerdächtigenJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 106: Die üblichen Verdächtigen
23 Min.Folge vom 26.11.2021Ab 12
Ein Mitglied der High Society wird entführt. Opfer der Kidnapper ist die Tochter eines vermögenden Unternehmensberaters. Die Liste der Verdächtigen ist lang: Jeder der Hausangestellten hatte die Möglichkeit, die junge Frau zu verschleppen. Die Kommissare müssen sich eine neue Strategie überlegen und finden die Lösung des Falls im kleinsten Detail ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1