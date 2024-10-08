K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 107: Jablonskis Freunde
23 Min.Folge vom 08.10.2024Ab 12
Vergewaltigung hinter Gittern: Drei Knastfreunde missbrauchen brutal ihren Mithäftling. Als nach Jahren alle auf freiem Fuß leben, werden die Peiniger kaltblütig ermordet. Der Fall ist klar: Das Vergewaltigungsopfer hat sich gerächt. Bei der Fahndung nach ihm finden die Kommissare seine Leiche: Er musste als Erster von allen sterben. Was steckt hinter den Morden?
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12
