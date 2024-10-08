Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Geschwisterliebe

SAT.1Staffel 8Folge 108vom 08.10.2024
Folge 108: Geschwisterliebe

23 Min.Folge vom 08.10.2024Ab 12

Eine junge Prostituierte wird ermordet. Unter Verdacht: ihr letzter Freier. Der gibt zwar zu, neben der Toten mit einem Messer in der Hand aufgewacht zu sein, kann sich aber an nichts mehr erinnern. Eine Blutuntersuchung bestätigt, dass der Mann unter Drogen gesetzt wurde. Warum begeht jemand einen bestialischen Mord, nur um den Mann ins Gefängnis zu bringen?

