K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 108: Tod eines Sternchens
22 Min.Ab 12
Ein adliges Popsternchen wird in einer Hotel-Suite unter der Dusche ermordet. Kurz zuvor war ein Stalker nach einem Konzert in ihre Garderobe eingedrungen. Als die Kommissare den Verdächtigen festnehmen wollen, verursacht er auf seiner Flucht einen Unfall und stirbt. Tragischerweise stellt sich erst danach heraus, dass er die Tat nicht begangen haben kann. Der Verdacht fällt nun auf die adlige Verwandtschaft des Opfers.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12
Copyrights:© SAT.1