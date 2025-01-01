K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 11: Bitch Fights
22 Min.Ab 12
Eine Prostituierte wurde tot geprügelt in einer Fabrik gefunden. Die Spur führt zunächst zu ihrem gewalttätigen Lebensgefährten. Wenige Tage später wird jedoch eine weitere tote Prostituierte mit schweren Misshandlungen am ganzen Körper tot aufgefunden. Die Kommissare stoßen auf eine heiße Spur im Rotlichtmilieu und machen sich auf die riskante Suche nach dem Täter. Doch sie geraten zu tief in die gefährlichen Machenschaften der Unterwelt ...
