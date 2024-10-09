K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 110: Verblendung
22 Min.Folge vom 09.10.2024Ab 12
Die Kommissare greifen in einem Park eine völlig verwirrte und orientierungslose Frau auf. Ihr Ehemann und ihre Tochter sind hilflos. Die Frau selbst ist verzweifelt. Es ist nicht das erste Mal, dass sie einen totalen Filmriss hatte. Sie kann sich ihre Aussetzer nicht erklären. Verliert sie etwa den Verstand? Wird sie zur Gefahr für sich und ihre Familie?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1