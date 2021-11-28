Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Falsche Liebe

SAT.1Staffel 8Folge 111vom 28.11.2021
Falsche Liebe

Falsche LiebeJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 111: Falsche Liebe

23 Min.Folge vom 28.11.2021Ab 12

Taxifahrt in den Tod: Auf einem abgelegenen Parkplatz finden die Kommissare die Leiche eines Taxifahrers. Der Mann ist fast nackt und hat Würgemale am Hals. Offenbar hatte er kurz vor seinem Tod noch Sex, vermutlich mit seinem Mörder. Die Hinweise am Tatort deuten auf eine Vergewaltigung hin. Was ist in der Nacht auf dem Parkplatz geschehen?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen