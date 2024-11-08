K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 114: Ein mieser Trip
22 Min.Folge vom 08.11.2024Ab 12
Auf einer wilden Party wurde ein Mädchen mit zwei Schüssen ins Herz getötet. Neben ihr befand sich ein zugedröhnter junger Mann mit einer Waffe in der Hand. Der Täter scheint gefasst. Der junge Mann kann sich an nichts erinnern, aber die Beweise entlasten ihn. Er hat nicht geschossen. In einem Raum voller Verdächtiger müssen die Kommissare jetzt den wahren Mörder finden.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1