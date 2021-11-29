Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 115vom 29.11.2021
23 Min.Folge vom 29.11.2021Ab 12

Ein Mann meldet seine hochschwangere Ehefrau als vermisst. Kurz darauf müssen die Kommissare eine furchtbare Entdeckung machen: Der Frau wurde in einem Hotelzimmer das Baby aus dem Leib operiert. Die Mutter kämpft im Krankenhaus um ihr Leben. Von dem Kind fehlt jede Spur. Niemand weiß, ob es überhaupt noch lebt. Wer steckt hinter der furchtbaren Tat?

