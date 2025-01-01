Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Gefährliches Shooting

SAT.1Staffel 8Folge 122
Gefährliches Shooting

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 122: Gefährliches Shooting

23 Min.Ab 12

Ein Unbekannter schlägt den Kopf eines Mädchens mit voller Wucht gegen eine Holzwand. Es ist sofort tot. Kurz darauf tauchen Nacktfotos des Mädchens auf. Die Aufnahmen wurden von ihrem Arbeitgeber gemacht. Als die Kommissare herausfinden, dass die junge Frau im 3. Monat schwanger war, verdichtet sich der Verdacht gegen den verheirateten Mann. Wurde das unliebsame Kind aus dem Weg geräumt?

SAT.1
