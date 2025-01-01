Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 8 Folge 124
Folge 124: Doktor mit Herz

23 Min. Ab 12

Ein Arzt wird brutal ermordet. Seine Arzthelferin hat brisante Informationen: In der Praxis wurden ausländische Patienten illegal behandelt - über die Versicherungskarten anderer. Außerdem hat die Frau kurz nach der Tat einen Verdächtigen beobachtet: Es war einer der illegalen Patienten. Wurde dem Arzt seine Gutmütigkeit am Ende zum Verhängnis?

