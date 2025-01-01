Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Die letzte Beichte

SAT.1Staffel 8Folge 125
Die letzte Beichte

Die letzte BeichteJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 125: Die letzte Beichte

23 Min.Ab 12

Ein persönlicher Fall für Kommissarin Rietz: Ein guter Freund von ihr wurde vergiftet. Die Dosis ist tödlich, ein Gegengift gibt es nicht. Sein letzter Wunsch: Die Kommissare sollen den Mörder stellen, bevor er stirbt. Ihnen bleiben nur 60 Stunden. Mit allen Mitteln versuchen sie, den Täter zu stellen, während ihr Freund langsam stirbt. Werden die Kommissare seinen letzten Wunsch erfüllen können?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 11 Staffeln und Folgen