K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 126: Blondes Gift
23 Min.Folge vom 03.12.2021Ab 12
Ein entflohener Häftling tötet sich vor den Augen von Kommissar Grass und einem Kollegen des Drogendezernats. Er wollte nicht zurück ins Gefängnis. Einige Wochen später wird der Kollege aus dem Drogendezernat ermordet.
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K 11 - Kommissare im Einsatz
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Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 5-7, Season 10: Sat.1