K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 126: Blondes Gift
23 Min.Ab 12
Ein entflohener Häftling tötet sich vor den Augen von Kommissar Grass und einem Kollegen des Drogendezernats. Er wollte nicht zurück ins Gefängnis. Einige Wochen später wird der Kollege aus dem Drogendezernat ermordet. Alle Hinweise führen zu einem Drogenhändler, gegen den der Kollege undercover ermittelt hat. Noch während die Kommissare den Drogenhändler befragen, tauchen entlastende Beweise auf. Die neue Spur führt in eine ganz andere Richtung ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1