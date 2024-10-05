Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Taximann

SAT.1Staffel 8Folge 129vom 05.10.2024
Taximann

TaximannJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 129: Taximann

23 Min.Folge vom 05.10.2024Ab 12

Brutaler Überfall auf dem Weg zur Disco: Eine junge Frau wird stundenlang vergewaltigt. Als die Kommissare sie am nächsten Tag nach Hause bringen, wartet dort die nächste schreckliche Überraschung: Ihr Mann liegt erschlagen im Wohnzimmer. Wer hat es auf das junge Paar abgesehen?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen