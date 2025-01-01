K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 130: Ausgestripped
23 Min.Ab 12
Mord in einem der heißesten Stripclubs der Stadt: Ein Erotik-Tänzer bricht während seiner Sex-Show für einen Junggesellinnenabschied tot zusammen. Die Frauen-Clique scheint auf den ersten Blick nichts mit der Tat zu tun zu haben. Doch nach und nach tauchen pikante Details der wilden Partynacht auf ... Hat der Stripper ein Herz zu viel gebrochen?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1