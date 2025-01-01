K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 14: In der Höhle des Löwen
23 Min.Ab 12
Robert Ritter arbeitet undercover im Lager einer Fabrik. Es besteht der Verdacht, dass über Lieferungen aus dem Ausland Heroin ins Land geschmuggelt wird. Bei einer Hausdurchsuchung werden Kartons mit doppeltem Boden gefunden. Als am nächsten Tag auch noch eine Informantin tot aufgefunden wird, erhärtet sich der Verdacht gegen den Fabrikbesitzer. Kann Robert Ritter den skrupellosen Rauschgiftschmuggler enttarnen?
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12
