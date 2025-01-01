K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 15: Sexlügen und Video
23 Min.Ab 12
Eine Patientin rastet bei einer Paartherapie völlig aus. Sie verwüstet im Zuge dessen den Therapieraum und schlägt wild um sich. Obwohl ihr Mann dabei verletzt wird, scheint der seiner Frau erstaunlich schnell zu verzeihen. Als die Kommissare dann die Ehefrau in einem Sexvideo eines ermordeten Callboys entdecken, tut sich ein schrecklicher Verdacht auf. Ist der Mann den Sexspielen seiner Frau auf die Schliche gekommen und hat seinen Rivalen ermordet?
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1