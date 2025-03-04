Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Die Gier nach Geld

SAT.1Staffel 8Folge 17vom 04.03.2025
Die Gier nach Geld

Die Gier nach GeldJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 17: Die Gier nach Geld

23 Min.Folge vom 04.03.2025Ab 12

Die Tochter einer wohlhabenden Anwältin wird entführt. Die Mutter ist so verzweifelt, dass sie die Lösegeldübergabe selbst in die Hand nimmt. Und tatsächlich: Kurz darauf taucht ihre Tochter unversehrt wieder auf. Doch bevor es den Kommissaren gelingt, die Entführer zu fassen, verschwindet das Mädchen erneut. Wusste das Opfer etwa zu viel über ihre Entführer? Die Kommissare stehen vor einem Rätsel ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen