K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 2: Nachbar Teufel
24 Min.Ab 12
Ein siebenjähriges Mädchen wird von einem Auto angefahren - der Täter ist flüchtig. Als Kommissar Grass den Eltern die Todesnachricht überbringt, äußern die einen bizarren Verdacht: Ihr Nachbar sei der Teufel und wäre für den Tod ihrer Tochter verantwortlich. Tatsächlich stellt sich heraus, dass das Mädchen mit seinem Auto angefahren wurde ... Auf der Beerdigung eskaliert die Situation und bevor die Beamten eingreifen können, übt jemand grausame Rache ...
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1