Abgebrühte Jungs

SAT.1Staffel 8Folge 23vom 06.03.2025
Folge 23: Abgebrühte Jungs

23 Min.Folge vom 06.03.2025Ab 12

Während eines Raubüberfalls wird der Besitzer einer Kneipe angeschossen. Doch anstatt den Fall schnellstmöglich aufklären zu wollen, versucht er, die Tat zu verschleiern und verstrickt sich dabei in Widersprüche. Die Ermittlungen ergeben, dass die Tatwaffe schon Jahre vorher bei einem Bankraub, der blutige Erinnerungen weckt, in Gebrauch war. Sogar ein bereits pensionierter Ex-Ermittler scheint plötzlich wieder Interesse an dem Fall zu haben ...

