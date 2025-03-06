K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 24: Schatz des Todes
23 Min.Folge vom 06.03.2025Ab 12
Eine junge Frau wird ermordet in einer Parkanlage gefunden. Ihr wurde gewaltsam das Genick gebrochen. Die Kommissare finden heraus, dass das Opfer schwanger war. Da sie sich scheiden lassen wollte, fällt der erste Verdacht auf den gehörnten Ehemann. Doch dann rückt die Arbeitsstelle der jungen Frau in den Fokus der Ermittlungen. Wurde sie zum Opfer von Karriereintrigen, die bis zum Äußersten gehen?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1