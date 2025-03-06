Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Schatz des Todes

SAT.1Staffel 8Folge 24vom 06.03.2025
23 Min.Folge vom 06.03.2025Ab 12

Eine junge Frau wird ermordet in einer Parkanlage gefunden. Ihr wurde gewaltsam das Genick gebrochen. Die Kommissare finden heraus, dass das Opfer schwanger war. Da sie sich scheiden lassen wollte, fällt der erste Verdacht auf den gehörnten Ehemann. Doch dann rückt die Arbeitsstelle der jungen Frau in den Fokus der Ermittlungen. Wurde sie zum Opfer von Karriereintrigen, die bis zum Äußersten gehen?

